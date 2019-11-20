Силуанов ответил Кудрину на упрек в неисполнении расходов бюджета

"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому действительно в прошлом году порядка 700 миллиардов рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году, я согласен с оценкой, около триллиона рублей будет", — сказал Силуанов.