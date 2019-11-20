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РИА Новости

Силуанов ответил Кудрину на упрек в неисполнении расходов бюджета

11:20 20.11.2019 (обновлено: 14:37 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Неисполнение расходов бюджета в этом году связано с ужесточением правил для повышения эффективности трат, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в дискуссии на форуме "Россия зовет!".
Так он ответил на высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что федеральный бюджет не использовал ассигнования и назначения на триллион рублей.
"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому действительно в прошлом году порядка 700 миллиардов рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году, я согласен с оценкой, около триллиона рублей будет", — сказал Силуанов.
Он отметил, что проблема в управлении действительно существует.

"Но можно их было потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты? Нет. Поэтому здесь всегда баланс на эффективность использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на сто процентов. Но какими средствами? Не заботясь об эффективности? Я думаю, что это тоже неправильно", — добавил вице-премьер.

Накануне, выступая в Госдуме, он говорил, что такая ситуация вряд ли повторится в следующем году: правительство приняло дорожную карту для распределения трансфертов в регионах, и это позволит более эффективно использовать бюджетные и межбюджетные средства. Соглашения о трансфертах должны быть подписаны до конца года, поэтому деньги поступят в регионы уже в 2020-м.
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