Силуанов ответил Кудрину на упрек в неисполнении расходов бюджета

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Неисполнение расходов бюджета в этом году связано с ужесточением правил для повышения эффективности трат, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в дискуссии на форуме "Россия зовет!".
Так он ответил на высказывание главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что федеральный бюджет не использовал ассигнования и назначения на триллион рублей.
"Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает и просто так получить бюджетный рубль невозможно. Поэтому действительно в прошлом году порядка 700 миллиардов рублей мы таким образом перенесли на этот год. И в этом году, я согласен с оценкой, около триллиона рублей будет", — сказал Силуанов.
Он отметил, что проблема в управлении действительно существует.
"Но можно их было потратить? Можно. Но были бы это эффективные траты? Нет. Поэтому здесь всегда баланс на эффективность использования средств и этих цифр исполнения бюджета. Конечно, надо исполнять на сто процентов. Но какими средствами? Не заботясь об эффективности? Я думаю, что это тоже неправильно", — добавил вице-премьер.
Накануне, выступая в Госдуме, он говорил, что такая ситуация вряд ли повторится в следующем году: правительство приняло дорожную карту для распределения трансфертов в регионах, и это позволит более эффективно использовать бюджетные и межбюджетные средства. Соглашения о трансфертах должны быть подписаны до конца года, поэтому деньги поступят в регионы уже в 2020-м.