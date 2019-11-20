Стоимость проезда в аэроэкпрессе не изменится после открытия МЦД

"При поездке в аэропорт или из аэропорта вне зависимости от станции посадки или высадки цена поездки останется без изменений... На шереметьевском "аэроэкспрессе" теперь можно будет добраться не только до аэропорта, но и доехать до нужной станции на участке от Одинцова до "Окружной", - говорится в сообщении.