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РИА Новости

Стоимость проезда в аэроэкпрессе не изменится после открытия МЦД

11:17 20.11.2019 (обновлено: 12:56 20.11.2019)
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© Фото : АэроэкспрессПоезд компании "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
© Фото : Аэроэкспресс
Поезд компании "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Стоимость поездки в "аэроэкспрессе" до аэропорта "Шереметьево" останется без изменений, вне зависимости от того, садиться или выходить из него пассажир будет, как и раньше, в Москве или воспользуется продлением маршрута до Одинцова после запуска Московского центрального диаметра (МЦД), сообщает компания "Аэроэкспресс".
Ранее гендиректор компании Алина Бисембаева в интервью газете "Ведомости" сообщала, что стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1, Одинцово - Лобня) будет Одинцово, а нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал Москвы, станет таким образом промежуточной остановкой.
"При поездке в аэропорт или из аэропорта вне зависимости от станции посадки или высадки цена поездки останется без изменений... На шереметьевском "аэроэкспрессе" теперь можно будет добраться не только до аэропорта, но и доехать до нужной станции на участке от Одинцова до "Окружной", - говорится в сообщении.
При этом стоимость поездки для пассажиров, осуществляющих вход и выход на промежуточных станциях, будет соответствовать тарифам МЦД, уточняет компания - для того чтобы воспользоваться "аэроэкспрессом" для поездки на участке от Одинцова до станции "Окружной", без поездки в аэропорт, необходимо приобрести билет ЦППК или оплатить проезд тарифом "Кошелек" карты "Тройка" - 38 рублей в "Центральной" зоне и 45 рублей в зоне "Пригород".
Проект Московских центральных диаметров - это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Он предполагает строительство пяти диаметров. Первые два - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск), планируют запустить 21 ноября.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмАлина БисембаеваНахабиноАэроэкспрессЦентральная пригородная пассажирская компанияМоскваОдинцовоОбщество
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