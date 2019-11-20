Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-20T11:15+0300
https://ria.ru/20191120/1561150964.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155634/02/1556340272_0:107:2948:1765_1036x0_80_0_0_ef18f9e433efbd6f5c1e61516ac19f56.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана

11:15 20.11.2019
113
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 800 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 788 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 216 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 572 человека (женщин – 172, детей – 292)", - говорится в сообщении.

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Вчера, 09:55Война в Сирии
Два человека погибли в результате удара Израиля по Сирии
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись почти 471 тысяча беженцев: более 149 тысяч из Ливана и почти 322 тысячи из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
100000
Обсудить 0
Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
Рекомендуем
Сирия
Россия за сутки зафиксировала 26 нарушений перемирия в Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии начал работу девятый российско-турецкий патруль
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись почти 750 беженцев из Иордании и Ливана
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане погибли 13 военнослужащих при атаке на военную базу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Бахрейна Халедом бен Ахмедом аль-Халифой в Москве
Отвод курдов на севере Сирии практически завершен, заявил Лавров
Участники акции протеста в Бейруте
В Ливане демонстранты блокируют подступы к парламенту
Встреча глав МИД РФ и Бахрейна С. Лаврова и Халеда бен Ахмеда Аль Халифы
Сирийские курды должны взять курс на диалог с Дамаском, заявил Лавров
Протест в Тегеране
Президент Ирана обвинил Израиль и США в организации беспорядков в стране
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
В МИД осудили удары Израиля по территории Сирии
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал планы США нарастить силы в Саудовской Аравии
Президент Ливана Мишель Аун
Представители народного движения войдут в новое ливанское правительство
Здание посольства РФ в Эстонии
Эксперт оценил призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные территории"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бахрейна Халед бен Ахмед аль-Халифа во время встречи в Москве
США пытаются препятствовать диалогу между курдами и Дамаском, заявил Лавров
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Россия предложила Японии помощь в обеспечении кибербезопасности на ОИ
Президент Швейцарии Ули Маурер
Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
Лента новостейМолния