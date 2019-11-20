В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Почти 800 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 788 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 216 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 572 человека (женщин – 172, детей – 292)", - говорится в сообщении.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасных предметов.