В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 788 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 216 человек (женщин – 65, детей – 110), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 572 человека (женщин – 172, детей – 292)", - говорится в сообщении.