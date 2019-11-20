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РИА Новости

В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт

11:17 20.11.2019 (обновлено: 11:54 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Банк России планирует вернуться к обсуждению размера комиссии за межбанковские переводы, пишет РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
Центробанк и ФАС выступили с инициативой уравнять комиссии в 2018 году. В начале нынешнего года собралась рабочая группа по этому вопросу, однако стороны не смогли прийти к единому мнению. По словам Таможникова, сейчас регулятор пытается найти баланс в стоимости переводов, а антимонопольная служба поддерживает возобновление дискуссии.

"У нас есть большие надежды на Систему быстрых платежей, которая параллельно решает этот вопрос. Другое дело, что ее внедрение, развитие функционала, получение клиентской базы потребуют времени. Поэтому, может быть, имеет смысл и тот и другой процесс запустить параллельно", — добавил он.

Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Если инициативу одобрят, размеры комиссии будет устанавливать банк. Тариф может варьироваться от 0%, до, например, 0,2%, но будет единым для всех переводов.
Здание Центрального Банка РФ
11 ноября, 14:14
ЦБ предупредил банки о рисках при использовании Системы быстрых платежей
82105436438
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Банк РоссииФедеральная антимонопольная служба РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Одни комиссии, даже перевод в одном банке. Чем больше внуков у банкиров тем больше комиссий
20 ноября, 11:23
Ю.Юрий .
10961324
Это хорошо . пенсии прибавят.
20 ноября, 11:39
Шайтан Боклю
34401156
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