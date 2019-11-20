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РИА Новости

Сергея Воропанова переизбрали мэром Вологды

11:11 20.11.2019 (обновлено: 11:21 20.11.2019)
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© Фото : Администрация города ВологдыМэр Вологды Сергей Воропанов
Мэр Вологды Сергей Воропанов
© Фото : Администрация города Вологды
Мэр Вологды Сергей Воропанов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Депутаты Вологодской городской думы на заседании в среду единогласно проголосовали за назначение мэром Вологды Сергея Воропанова, ранее занимавшего должность мэра города.
"Решение принято единогласно. Поздравляю вас с назначением на должность мэра Вологды", - сказал по итогам голосования глава города Юрий Сапожников.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что Воропанов за два года работы в качестве мэра города Вологды показал эффективную работу.
"Построено рекордное количество социальных объектов, запущены ремонты дорожной сети, мостовых сооружений, дворовых территорий, активно привлекается общественность для решения внутригородских вопросов. Стратегия и программа развития города, которая была представлена Сергеем Александровичем, наиболее полно отвечает требованиям времени по изменению качества жизни в городских агломерациях… На ближайшие два года городу дополнительно выделяется более 25 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры", - сказал губернатор.
"Мы приступили к масштабному ремонту и реконструкции дорожной сети, приступаем к строительству малого транспортного кольца. Впереди у нас строительство новых детских дошкольных учреждений, школ, бассейнов, ледовый дворец", - отметил он.
Воропанов поблагодарил депутатов и жителей Вологды за поддержку.
Конкурс на должность мэра города Вологды был объявлен 24 октября. Ранее сообщалось, что заявления на пост мэра Вологды подавали пять человек: член городского общественного совета города Череповца Владислав Трофимов, директор ООО "СМУ-79" Сергей Клопов, действующий мэр города Сергей Воропанов, депутат законодательного собрания Вологодской области, заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Антон Гримов и генеральный директор ООО ЧОО "Грифон" Вадим Дзязькин.
По итогам заседания конкурсной комиссии 19 ноября было принято решение рекомендовать для рассмотрения на сессии Вологодской городской думы трех кандидатов: Сергея Воропанова, Антона Гримова и Сергея Клопова.
Сергей Воропанов родился в 1980 году в Вологде, с 24 ноября 2017 года занимал пост мэра города.
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Сергей ВоропановВологдаОлег КувшинниковПолитика
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