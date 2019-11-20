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РИА Новости

В Сочи два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

11:06 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Два человека госпитализированы в результате пожара в многоквартирном доме в Сочи, из которого были эвакуированы 25 человек, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что утром в среду произошел пожар на четвертом этаже многоквартирного дома в Центральном районе Сочи на пересечении улиц Анапская и Полтавская.
"Пламя охватило квартиру площадью 42 квадратных метра. Два человека госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. Из здания эвакуированы 25 человек", - говорится в сообщении мэрии.
По данным МЧС региона, спасателям потребовалось чуть больше получаса для ликвидации пожара. На месте работали три ствола "Дельта" и три газодымозащитных звена.
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