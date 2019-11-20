В Сочи два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме

СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Два человека госпитализированы в результате пожара в многоквартирном доме в Сочи, из которого были эвакуированы 25 человек, сообщает администрация города.
Ранее сообщалось, что утром в среду произошел пожар на четвертом этаже многоквартирного дома в Центральном районе Сочи на пересечении улиц Анапская и Полтавская.
"Пламя охватило квартиру площадью 42 квадратных метра. Два человека госпитализированы с диагнозом отравление продуктами горения. Из здания эвакуированы 25 человек", - говорится в сообщении мэрии.
По данным МЧС региона, спасателям потребовалось чуть больше получаса для ликвидации пожара. На месте работали три ствола "Дельта" и три газодымозащитных звена.