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РИА Новости

Кудрин сообщил о росте доли государства в экономике до 50%

11:06 20.11.2019 (обновлено: 11:07 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Доля государства в экономике России за последние 10 лет выросла на 10% и достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"

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"У нас доля государства в экономике последние 10 лет выросла почти на 10% - до примерно 47-48%", - заявил Кудрин.
По его словам, главной мотивацией для развития экономики является конкуренция, которой в настоящий момент недостаточно.
"Доля государства в экономике выражается в том числе в наличии крупных госкомпаний, госкорпораций, которые не совершили этот разворот (к большей технологичности, мотивации - ред.) То есть, видимо, госкомпании не имеет достаточно стимулов к такому развитию. Поэтому сегодня с них с первых, я считаю, спрос", - добавил Кудрин.
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