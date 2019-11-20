Кудрин сообщил о росте доли государства в экономике до 50%

"Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных", - сказал он, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"