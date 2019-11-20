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РИА Новости

МИД предупредил россиян о возможных манифестациях в Чили

11:04 20.11.2019 (обновлено: 11:05 20.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о возможных манифестациях и ограничении движения транспорта в ряде крупных городов Чили в связи с этим.
"Чили – 20, 22 ноября в Сантьяго и крупных городах запланированы забастовки с участием ряда профсоюзных объединений; ожидаются манифестации; возможно ограничение движения транспорта в местах проведения акций; повышенные меры безопасности", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.
Акция протеста в Сантьяго, Чили
15 ноября, 12:09
В Чили более 26 тысяч человек были задержаны с начала протестов
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Протесты в ЧилиМИД РФЧилиВ мире
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