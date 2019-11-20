МИД предупредил россиян о возможных манифестациях в Чили

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.