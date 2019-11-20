Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют

Что ещё нужно уметь делать артисту, кроме самих трюков, чтобы попасть в дю Солей? Есть ли у них дублёры и зачем каждому знать множество ролей? Коллеги по труппе — конкуренты или семья? "Спортивно" ли использовать страховку? Можно ли артистам общаться с поклонниками и ужинать в незнакомых ресторанах? И за какие проступки могут оштрафовать или уволить?