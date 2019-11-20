Артистка Цирка дю Солей о том, как туда попасть и за что оттуда увольняют

Что ещё нужно уметь делать артисту, кроме самих трюков, чтобы попасть в дю Солей? Есть ли у них дублёры и зачем каждому знать множество ролей? Коллеги по труппе — конкуренты или семья? "Спортивно" ли использовать страховку? Можно ли артистам общаться с поклонниками и ужинать в незнакомых ресторанах? И за какие проступки могут оштрафовать или уволить?
Про "цирковую кухню" в прямом и переносном смысле рассказывает артистка Цирка дю Солей Николь Госвияни:
1:05 Как попасть в Цирк дю Солей
5:00 Про романтику кочевой жизни
6:00 Цирк или большой спорт: что труднее
9:40 "Ветеран фигурного катания" или когда цирковые артисты выходят на пенсию
13:10 Большой спорт — театр — цирк: чем они похожи?
14:10 Цирковая кухня и путешествующая столовая
16:00 Что не рекомендуется делать артистам вне цирка и чем это чревато
16:50 От чего зависит зарплата артиста
18:15 За что штрафуют и увольняют
19:30 Коллеги по труппе — конкуренты или семья?
22:20 Ревность или зависть? Отношения с традиционным цирком
22:45 "Выход на лёд вниз головой": необычные технологии в цирке
24:20 "Не спортивно"! Нужна ли страховка?
26:10 Поклонники и промышленный шпионаж: может ли артист неформально общаться со зрителями
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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