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РИА Новости

В Сочи 25 человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома

11:02 20.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
СОЧИ, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 25 человек из горящего многоквартирного дома в Сочи, информация о пострадавших уточняется, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в среду в 09.45 (мск) на пульт "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Центральном районе Сочи на пересечении улиц Анапская и Полтавская. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар - на четвертом этаже.
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"Эвакуировано 25 человек. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 10.15 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров.
"В 10:25 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
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