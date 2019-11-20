В Сочи 25 человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома

По данным ведомства, в среду в 09.45 (мск) на пульт "01" Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Центральном районе Сочи на пересечении улиц Анапская и Полтавская. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что пожар - на четвертом этаже.