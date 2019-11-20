Маас призвал НАТО адаптироваться к современным вызовам

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. НАТО необходимо адаптироваться к современным вызовам, развиваться концептуально и политически, чтобы оставаться гарантом безопасности Европы, приводит пресс-служба МИД Германии слова главы ведомства Хайко Мааса.
"На протяжении 70 лет НАТО является гарантией жизни Европы. Чтобы так продолжалось и дальше, мы должны адаптировать наш альянс к текущим вызовам и принять большую европейскую ответственность в политике безопасности", - заявил Масс перед отправлением в Брюссель на заседание глав МИД стран НАТО.
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"Мы должны и дальше развивать НАТО концептуально и политически", - подчеркнул министр.
Он отметил значимости переговоров в Брюсселе на фоне испытаний, с которыми столкнулся альянс в последнее время. Темами обсуждения министров станут "будущее контроля над вооружением , отношения с Россией и безопасность в космосе".
Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в Брюсселе в среду, чтобы завершить подготовку ко встрече лидеров стран НАТО в Лондоне в начале декабря. Значимое место в дискуссиях может занять особая позиция французского лидера Эммануэля Макрона, заявившего недавно, к удивлению союзников, о "смерти мозга" НАТО. Подавляющее большинство стран альянса с такой оценкой не согласились.