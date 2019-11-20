Маас призвал НАТО адаптироваться к современным вызовам

"На протяжении 70 лет НАТО является гарантией жизни Европы. Чтобы так продолжалось и дальше, мы должны адаптировать наш альянс к текущим вызовам и принять большую европейскую ответственность в политике безопасности", - заявил Масс перед отправлением в Брюссель на заседание глав МИД стран НАТО.