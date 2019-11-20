В Киеве два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах

Крупные ДТП с участием автобусов в мире в 2018-2019 годах

Пресс-служба киевского управления Национальной полиции уточнила, что в результате аварии пострадали восемь человек, их госпитализировали. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.