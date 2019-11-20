В Киеве два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

КИЕВ, 20 ноя - РИА Новости. Авария с участием микроавтобуса произошла в Киеве, два человека погибли и 11 пострадали, сообщила в среду пресс-служба киевского управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"ДТП произошло с участием Toyota RAV4 и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте, 11 пассажиров микроавтобуса пострадали", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Авария произошла во вторник вечером. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Пресс-служба киевского управления Национальной полиции уточнила, что в результате аварии пострадали восемь человек, их госпитализировали. Полиция завела уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.