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РИА Новости

Генпрокуратура проведет проверку после ЧП в Благовещенске

10:52 20.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев на межведомственном совещании по вопросам безопасности в образовательных учреждениях Амурской области поручил проверить все учебные заведения региона в связи с трагедией в одном из колледжей Благовещенска, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
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"Заместитель Генерального прокурора РФ поручил прокуратуре Амурской области совместно с уполномоченными ведомствами провести оперативно комплексные обследования состояния защищённости объектов образования, определить необходимый объем бюджетного финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании также принимал участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что принял решение об увольнение замминистра образования региона.
Добавляется, что правительство Приамурья пересмотрит систему психологического, воспитательного сопровождения образовательного процесса и проект бюджета на следующий год в части финансирования мер безопасности.
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Стрельба в благовещенском колледжеВасилий ОрловГенеральная прокуратура РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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