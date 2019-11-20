Генпрокуратура проведет проверку после ЧП в Благовещенске

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев на межведомственном совещании по вопросам безопасности в образовательных учреждениях Амурской области поручил проверить все учебные заведения региона в связи с трагедией в одном из колледжей Благовещенска, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил в колледже стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.
"Заместитель Генерального прокурора РФ поручил прокуратуре Амурской области совместно с уполномоченными ведомствами провести оперативно комплексные обследования состояния защищённости объектов образования, определить необходимый объем бюджетного финансирования для их надлежащего инженерно-технического оснащения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании также принимал участие губернатор Амурской области Василий Орлов. Он сообщил, что принял решение об увольнение замминистра образования региона.
Добавляется, что правительство Приамурья пересмотрит систему психологического, воспитательного сопровождения образовательного процесса и проект бюджета на следующий год в части финансирования мер безопасности.