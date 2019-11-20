Рост российской экономики в октябре ускорился до 2,2%

"Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. Последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% роста. Конечно, это еще не устойчиво. Мы ожидаем пока по этому году наших плановых значений по темпам экономического роста", - сказал он.