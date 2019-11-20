Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T10:50+0300
https://ria.ru/20191120/1561149941.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155927/03/1559270313_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_d6dd627a368bfe7b68efd55e4cf22369.jpg
РИА Новости

Рост российской экономики в октябре ускорился до 2,2%

10:49 20.11.2019 (обновлено: 10:50 20.11.2019)
396
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Рост экономики РФ в годовом выражении в октябре ускорился до 2,2%, но по итогам года ВВП вырастет в рамках прогноза правительства, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на форуме "Россия зовет!".
"Мы видим, что динамика роста экономики начинает ускоряться. Последний месяц, министерство экономики подтвердит, в октябре 2,2% роста. Конечно, это еще не устойчиво. Мы ожидаем пока по этому году наших плановых значений по темпам экономического роста", - сказал он.
По прогнозу правительства РФ, рост ВВП в 2019 году должен составить 1,3%.
Минэкономразвития оценивало рост экономики в сентябре в 2%. Согласно предварительной оценке Росстата, в третьем квартале ВВП РФ вырос на 1,7%, за 9 месяцев - на 1,1%.
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
19 ноября, 17:42
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
11100132
Обсудить 0
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019Антон СилуановМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
Кудрин сообщил о росте доли государства в экономике до 50%
Министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
Силуанов ответил Кудрину на упрек в неисполнении расходов бюджета
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин рассказал об успехах России в импортозамещении
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин прокомментировал вопрос строительства высокоскоростных магистралей
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин заявил, что темпы роста мирового ВВП будут наращиваться
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин рассказал о рисках для роста экономики от быстрого снижения инфляции
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
Кудрин призвал увеличить детские пособия и выдавать только бедным семьям
Карта American Express
Сбербанк начал принимать карты American Express в платежных терминалах
Президент РФ В. Путин
Путин назвал цели финансирования нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин считает выполнимой задачу повышения доли инвестиций в ВВП до 25-27%
Стенд ВТБ
Костин: реализация нацпроектов может способствовать росту ВВП на 3%
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Маас призвал НАТО адаптироваться к современным вызовам
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Президент РФ Владимир Путин
Путин: исполнение бюджета идет лучше, чем освоение средств на нацпроекты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
Лента новостейМолния