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Пензенская область
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РИА Новости

Пензенская область стала лидером среди регионов по ремонту дорог

10:46 20.11.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Пензенская область возглавила рейтинг российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", финансирование которого в регионе в этом году составило почти 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.
Ранее сообщалось, что по результатам итогового рейтинга 2017 года Пензенская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ наряду с Саратовской и Астраханской областями, став второй. Также регион вошел в тройку лидеров по итогам 2018 года.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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"Пензенская область возглавила рейтинг по итогам (текущего) года. В 2017 и 2018 годах регион также входил в тройку лидеров. Только в 2019 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области было направлено почти 1,5 миллиарда рублей, что позволило выполнить работы на 178 объектах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что награду регион получил в Москве во вторник в рамках "Транспортной недели".
"Сегодня доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии составляет 64,5%. Это хороший показатель, но недостаточный. Планируем продолжать работы по развитию сети. Видим важную задачу - это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути. На многие объекты уже подготовлена проектная документация", - цитирует губернатора области Ивана Белозерцева пресс-служба.
"Мы понимаем меру ответственности, которая ложится на регион при выполнении поставленных задач. Поэтому за качеством работ ведется жесткий контроль, как со стороны органов власти, так и со стороны общественности", - добавил глава региона.
Белозерцев в своем аккаунте в Twitter опубликовал фотографии с награждения команды Пензенской области за достижение наилучших показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Соответствующий диплом подписал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
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Пензенская областьЕвгений ДитрихИван БелозерцевПензаПензенская областьРоссияОбщество
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