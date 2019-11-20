Пензенская область стала лидером среди регионов по ремонту дорог

ПЕНЗА, 20 ноя - РИА Новости. Пензенская область возглавила рейтинг российских регионов по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", финансирование которого в регионе в этом году составило почти 1,5 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

Ранее сообщалось, что по результатам итогового рейтинга 2017 года Пензенская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ наряду с Саратовской и Астраханской областями, став второй. Также регион вошел в тройку лидеров по итогам 2018 года.

"Пензенская область возглавила рейтинг по итогам (текущего) года. В 2017 и 2018 годах регион также входил в тройку лидеров. Только в 2019 году на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в области было направлено почти 1,5 миллиарда рублей, что позволило выполнить работы на 178 объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что награду регион получил в Москве во вторник в рамках "Транспортной недели".

"Сегодня доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии составляет 64,5%. Это хороший показатель, но недостаточный. Планируем продолжать работы по развитию сети. Видим важную задачу - это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути. На многие объекты уже подготовлена проектная документация", - цитирует губернатора области Ивана Белозерцева пресс-служба.

#Пензенскаяобласть в третий раз в числе лидеров по реализации проекта «Безопасные, качественные дороги». Итоги были подведены в рамках #Транспортнойнедели Хочу поблагодарить дорожные организации и службы, работников отрасли, кто своим нелёгким трудом достигает высоких показателей pic.twitter.com/19qI7EgmdT — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 20 ноября 2019 г.

"Мы понимаем меру ответственности, которая ложится на регион при выполнении поставленных задач. Поэтому за качеством работ ведется жесткий контроль, как со стороны органов власти, так и со стороны общественности", - добавил глава региона.