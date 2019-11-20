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РИА Новости

В Афганистане погибли 13 военнослужащих при атаке на военную базу

10:44 20.11.2019 (обновлено: 13:29 20.11.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 13 служащих сил безопасности Афганистана погибли, пятеро получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на военную базу, передает телеканал Tolo News со ссылкой на источник.
Канал в своем Twitter отмечает, что атака произошла во вторник вечером в провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.
При этом телеканал 1TV уточняет со ссылкой на заместителя представителя минобороны страны Фавада Амана, что в результате атаки талибов на военную базу погиб один солдат, и четверо пострадали. По его словам, база в уезде Имам-Сахиб подверглась нападению с четырех сторон. В атаке участвовал "спецназ" талибов.
После нападения вооруженные силы Афганистана провели контратаку и ликвидировали 10 боевиков.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* запрещенная в России террористическая организация.
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Исламское государствоМоскваТалибанРоссияАфганистанВ мире
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