В Крыму назвали украинский иск о расовой дискриминации высосанным из пальца

"Любые претензии Украины к России о нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации высосаны из пальца", — прокомментировал Молохов.

В частности, в Киеве заявили, что в России преследуют крымских татар по национальному признаку. Собеседник агентства назвал это "сплошной ложью".

"Именно современная Украина никогда не пойдет на предоставление крымским татарам статуса коренного народа, в то время как в российском Крыму крымско-татарский язык уже пять лет является государственным", — напомнил он.