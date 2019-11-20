В Крыму назвали украинский иск о расовой дискриминации высосанным из пальца

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Украинский иск к России о нарушении ряда международных конвенций не обоснован, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов.
Ранее Международный суд ООН постановил, что Москва должна до 8 декабря 2020 года предоставить контрмеморандум по иску Киева, заявившего о нарушении международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
"Любые претензии Украины к России о нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации высосаны из пальца", — прокомментировал Молохов.
В частности, в Киеве заявили, что в России преследуют крымских татар по национальному признаку. Собеседник агентства назвал это "сплошной ложью".
"Именно современная Украина никогда не пойдет на предоставление крымским татарам статуса коренного народа, в то время как в российском Крыму крымско-татарский язык уже пять лет является государственным", — напомнил он.