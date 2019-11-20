Пилоты, посадившие самолет в кукурузном поле, получат звезды Героев России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" получат в четверг звезды Героев России в Кремле, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Да, все верно", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли награждение пройдет в четверг.
В авиакомпании уточнили, что в среду бортпроводникам будут вручены ордена Мужества.
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Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
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