Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T14:52+0300
https://ria.ru/20191120/1561149636.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155757/55/1557575536_0:284:3120:2038_1036x0_80_0_0_dd094c45b8ea6ea3b60340cacca5e9c7.jpg
РИА Новости

Пилоты, посадившие самолет в кукурузном поле, получат звезды Героев России

10:42 20.11.2019 (обновлено: 14:52 20.11.2019)
23229
© РИА Новости / Борис Ярков / Перейти в фотобанкКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© РИА Новости / Борис Ярков
Перейти в фотобанк
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" получат в четверг звезды Героев России в Кремле, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
"Да, все верно", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, действительно ли награждение пройдет в четверг.
В авиакомпании уточнили, что в среду бортпроводникам будут вручены ордена Мужества.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
23 сентября, 15:23
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта "Жуковский" и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
15 ноября, 05:05
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
9373018
Обсудить 1
Дамир ЮсуповУральские авиалинииВладимир ПутинМосковская областьЕкатеринбургРоссияОбщество
Рекомендуем
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Жительница дагестанского села Гимры
Исчезнувшие. Судьбы женщин, переживших побои и унижение
Полиция
В Петербурге задержали пенсионера за экстремистский пост в соцсети
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Президент РФ Владимир Путин выступает на инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовет!
Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Хирурги на операции по удалению злокачественной опухоли
Названа одна из главных причин возникновения рака
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Наталья Поклонская
Поклонская оценила призыв Эстонии к России вернуть "аннексированные земли"
Министр энергетики России Александр Новак
Новак допустил начало поставок газа по "Северному потоку — 2" в 2019 году
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
Лента новостейМолния