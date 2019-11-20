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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Лукашенко отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление мира и стабильности

10:39 20.11.2019 (обновлено: 11:53 20.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметил его вклад в укрепление мира и стабильности братских народов Белоруссии и России, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
"Церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России", - говорится в поздравлении.
Лукашенко также отметил, что многие годы служения патриарха Кирилла "с благодарностью и теплотой воспринимаются верующими".
Патриарх Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. Поместный Собор Русской православной церкви 27 января 2009 года избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. Он стал 16-м Московским патриархом. Первого февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась интронизация Кирилла.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеЛенинградАлександр ЛукашенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЛенинградМинскРоссиярелигия
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