Лукашенко отметил вклад патриарха Кирилла в укрепление мира и стабильности

МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отметил его вклад в укрепление мира и стабильности братских народов Белоруссии и России, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

"Церковь использует свой более чем тысячелетний опыт в созидательной деятельности по возрождению, сохранению и развитию духовного наследия. Ваша неустанная забота об авторитете православия, поддержании общественного согласия, веротерпимости, духа взаимоуважения и любви содействует укреплению мира и стабильности братских народов Беларуси и России", - говорится в поздравлении.

Лукашенко также отметил, что многие годы служения патриарха Кирилла "с благодарностью и теплотой воспринимаются верующими".