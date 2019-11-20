Сбербанк начал принимать карты American Express в платежных терминалах

"Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России", - говорится в сообщении.

Как уточняется, по новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в банкоматах Сбербанка.

"Новое сотрудничество будет полезно для туристов, приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране", - прокомментировала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.