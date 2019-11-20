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РИА Новости

Сбербанк начал принимать карты American Express в платежных терминалах

10:31 20.11.2019
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© Flickr / apesaraКарта American Express
Карта American Express
© Flickr / apesara
Карта American Express. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сбербанк начал принимать карты American Express в платежных терминалах и банкоматах по всей России, сообщила пресс-служба банка в среду.
"Сбербанк объявляет о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж клиентов Сбербанка по всей России", - говорится в сообщении.
Как уточняется, по новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в банкоматах Сбербанка.
"Новое сотрудничество будет полезно для туристов, приезжающих в Россию, поток которых растет с каждым годом, предоставляя им возможность выбора оплаты картами American Express во время пребывания в стране", - прокомментировала зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
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American ExpressСбербанк РоссииМоскваРоссияЭкономика
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