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РИА Новости

В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген

10:43 20.11.2019 (обновлено: 10:46 20.11.2019)
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© Аккаунт интернет-газеты Новости ВоронежаСкриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
© Аккаунт интернет-газеты Новости Воронежа
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Врач-рентгенолог из Семилукской больницы в Воронежской области не смогла сделать рентген пациенту из-за сильного опьянения, сообщает "360".
Об инциденте сообщили родители ребенка, которые привели его на прием.
Как рассказал "360" главврач больницы Алексей Акульшин, в тот же день врача отстранили от работы.
"Была вызвана полиция, проведено освидетельствование. Она уже уволена. В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства", — рассказал Акульшин.
Пациентам принесли извинения. Больница работает в обычном режиме.
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