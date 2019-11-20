В МИД подтвердили отказ Британии выдать визы двум российским журналистам

"В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкорров для работы в этой стране", - сказали в министерстве журналистам.

Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что в 2019 году официальный Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам, это явное нарушение их прав. По его словам, речь шла о "работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах". Он добавил, что одному из них виза не была продлена, второму - не выдана. Причины британские власти не объяснили, добавил собеседник агентства.