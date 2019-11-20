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РИА Новости

В МИД подтвердили отказ Британии выдать визы двум российским журналистам

10:21 20.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В МИД РФ подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз двум российским журналистам.
"В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкорров для работы в этой стране", - сказали в министерстве журналистам.
Ранее источник в Москве сообщил РИА Новости, что в 2019 году официальный Лондон отказал в визе нескольким российским журналистам, это явное нарушение их прав. По его словам, речь шла о "работавших и направлявшихся на работу в Великобританию собкорах". Он добавил, что одному из них виза не была продлена, второму - не выдана. Причины британские власти не объяснили, добавил собеседник агентства.
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