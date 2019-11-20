Полиция объявила награду за информацию о пропавшей семье Мазовых в Уфе

УФА, 20 ноя - РИА Новости. Башкирская полиция объявила вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет найти семью Мазовых - двух детей и отца, пропавших в Уфе 26 октября, сообщили в МВД по региону.
"Полицейские Башкортостана продолжают поиск двух пропавших мальчиков и их отца. МВД по Республике Башкортостан гарантирует вознаграждение в сумме 500 тысяч рублей за предоставление информации, которая поможет найти семью Мазовых",- говорится в сообщении полиции.
Десятки полицейских, спасателей, следователей-криминалистов и волонтёров с 26 октября ведут поиски 37-летнего уфимца Артема Мазова, который после ссоры с женой, взял сыновей восьми и пяти лет, и исчез. Заявление об их исчезновении в полицию принесла 34-летняя мать детей и супруга пропавшего мужчины. На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе Уфы был обнаружен автомобиль, на котором уехал мужчина с детьми.
После этого источник РИА Новости сообщал, что следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. К поиску подключились водолазы, которые ежедневно исследуют реку Уфимку. К поиску пропавших также подключились криминалисты из Москвы, сотрудники Росгвардии с авиацией и поисковики из соседних регионов.