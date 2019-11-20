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РИА Новости

В Мурманске эвакуировали 62 человека из дома, где горела газовая труба

10:07 20.11.2019 (обновлено: 10:09 20.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МУРМАНСК, 20 ноя – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 62 человека из дома в Мурманске, в одной из квартир которого открытым пламенем горела газовая труба, пострадали 2 человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании в квартире на улице Подстаницкого в Мурманске поступил в 4.46 по системе 112. На кухне открытым пламенем горела газовая труба. На место незамедлительно выехали 2 пожарных отделения и автолестница. Проводилась эвакуация людей.
"Из двух подъездов эвакуировано 62 человека, из них 12 детей. Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Газовая служба поставила заглушку на трубу. Угрозы жизнью и здоровью людей нет", - сообщили в МЧС.
Жильцы возвращаются в свои квартиры. В 5.05 была объявлена локализация пожара на площади 10 квадратных метров, в 5.44 - ликвидация.
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МЧС РФМурманскПроисшествия
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