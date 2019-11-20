В Мурманске эвакуировали 62 человека из дома, где горела газовая труба

Сигнал о возгорании в квартире на улице Подстаницкого в Мурманске поступил в 4.46 по системе 112. На кухне открытым пламенем горела газовая труба. На место незамедлительно выехали 2 пожарных отделения и автолестница. Проводилась эвакуация людей.