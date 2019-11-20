В Калмыкии будут судить осужденных, сбежавших из колонии ради дня города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих осужденных, которые сбежали из колонии в Калмыкии, а потом были задержаны в Астраханской области, сообщает ведомство.
По информации прокуратуры Калмыкии, вечером 7 сентября трое мужчин, отбывающих наказание в колонии №2 в поселке Яшкуль, совершили побег и угнали автомобиль Chevrolet Niva. Спустя пять часов их задержали на территории Астраханской области.
Как сообщало областное УМВД России, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель попытался скрыться. Полицейские блокировали внедорожник. У водителя и пассажиров были признаки алкогольного опьянения, документов у них отсутствовали. Позже выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.
Сбежавшие пояснили полицейским, что хотели попасть на празднование дня города в Астрахани, который отмечался 15 сентября. Осужденных передали сотрудникам УФСИН России по Калмыкии. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Побег из места лишения свободы" и "Угон транспортного средства" УК РФ. Обвиняемые свою вину признали.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Яшкульский районный суд", - сказано в информации.
Кроме того, прокуратура республики провела проверку в колонии, где нашла нарушения - в частности, в ограждении территории учреждения. Начальнику УФСИН России по Калмыкии было внесено представление. Нарушения устранены.