В Калмыкии будут судить осужденных, сбежавших из колонии ради дня города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих осужденных, которые сбежали из колонии в Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих осужденных, которые сбежали из колонии в Калмыкии , а потом были задержаны в Астраханской области , сообщает ведомство.

По информации прокуратуры Калмыкии, вечером 7 сентября трое мужчин, отбывающих наказание в колонии №2 в поселке Яшкуль, совершили побег и угнали автомобиль Chevrolet Niva . Спустя пять часов их задержали на территории Астраханской области.

Как сообщало областное УМВД России, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель попытался скрыться. Полицейские блокировали внедорожник. У водителя и пассажиров были признаки алкогольного опьянения, документов у них отсутствовали. Позже выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.

Сбежавшие пояснили полицейским, что хотели попасть на празднование дня города в Астрахани, который отмечался 15 сентября. Осужденных передали сотрудникам УФСИН России по Калмыкии. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Побег из места лишения свободы" и "Угон транспортного средства" УК РФ. Обвиняемые свою вину признали.

"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Яшкульский районный суд", - сказано в информации.