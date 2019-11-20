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РИА Новости

В Калмыкии будут судить осужденных, сбежавших из колонии ради дня города

10:06 20.11.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноя – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении троих осужденных, которые сбежали из колонии в Калмыкии, а потом были задержаны в Астраханской области, сообщает ведомство.
По информации прокуратуры Калмыкии, вечером 7 сентября трое мужчин, отбывающих наказание в колонии №2 в поселке Яшкуль, совершили побег и угнали автомобиль Chevrolet Niva. Спустя пять часов их задержали на территории Астраханской области.
Сотрудник ФСИН
15 ноября, 12:59
В Нижегородской области из колонии сбежал осужденный за изнасилование
Как сообщало областное УМВД России, сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль без регистрационных знаков, однако водитель попытался скрыться. Полицейские блокировали внедорожник. У водителя и пассажиров были признаки алкогольного опьянения, документов у них отсутствовали. Позже выяснилось, что в машине находились двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, осужденные за кражу, грабеж и разбой.
Сбежавшие пояснили полицейским, что хотели попасть на празднование дня города в Астрахани, который отмечался 15 сентября. Осужденных передали сотрудникам УФСИН России по Калмыкии. Уголовное дело было возбуждено по статьям "Побег из места лишения свободы" и "Угон транспортного средства" УК РФ. Обвиняемые свою вину признали.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Яшкульский районный суд", - сказано в информации.
Кроме того, прокуратура республики провела проверку в колонии, где нашла нарушения - в частности, в ограждении территории учреждения. Начальнику УФСИН России по Калмыкии было внесено представление. Нарушения устранены.
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
11 ноября, 09:26
В Екатеринбурге задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного
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Chevrolet NivaМВД РФКалмыкияКраснодарский крайРоссияАстраханская областьПроисшествия
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