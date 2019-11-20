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РИА Новости

Власти Нью-Йорка подали в суд на производителя электронных сигарет

10:05 20.11.2019
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© Depositphotos / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету
© Depositphotos / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд иск против американского производителя электронных сигарет и продуктов для вейпинга JUUL Labs за вводящую в заблуждение маркетинговую практику.
"Я подала иск против JUUL. Компания, предположительно, применяет обманчивую маркетинговую практику, направленную на несовершеннолетних, и вводит в заблуждение потребителей относительно безвредности их продуктов и содержании в них никотина. Они поставили под угрозу здоровье многих ньюйоркцев, и мы не будем с этим мириться", - сообщается в официальном Twitter-аккаунте генпрокурора.
Как говорится в ее заявлении, реклама JUUL "способствует распространению эпидемии вейпинга среди молодых людей в штате Нью-Йорк", а также "вводит в заблуждение потребителей, так как не предупреждает о том, что их продукты содержат никотин, и представляет их в ложном свете как более безопасную альтернативу обычным сигаретам".
Во вторник с подобным иском в отношении Juul обратились власти Калифорнии. Как заявил генеральный прокурор штата Ксавьер Бесерра, иск подан "в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении". По его словам, компания JUUL и индустрия электронных сигарет "вовлекает детей в сети вейпинга", и власти намерены привлекать к ответственности любые другие компании, которые таким образом провоцируют кризис в системе здравоохранения.
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В настоящее время федеральная торговая комиссия США (FTC), управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и прокуроры нескольких штатов ведут расследование в отношении рекламной политики компании Juul Labs и состава смеси для курения. Федеральная прокуратура в Калифорнии также начала расследование уголовного дела в отношении этого производителя электронных сигарет, но информация о предмете расследования пока недоступна.
Juul - один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.
Власти США ищут пути борьбы с эпидемией легочных заболеваний, связанных с вейпингом. По последним данным, погибли 39 человек, более 2 тысяч получили повреждения легких. В подавляющем большинстве случаев речь шла об употреблении смесей с марихуаной или витаминами, однако электронные сигареты также на подозрении. Кроме того, употребление электронных сигарет стремительно растет среди подростков - по последним данным, до 28% старшеклассников используют эти сигареты.
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JUULЛос-АнджелесСШАВ мире
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