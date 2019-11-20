Власти Нью-Йорка подали в суд на производителя электронных сигарет

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд иск против американского производителя электронных сигарет и продуктов для вейпинга JUUL Labs за вводящую в заблуждение маркетинговую практику.
"Я подала иск против JUUL. Компания, предположительно, применяет обманчивую маркетинговую практику, направленную на несовершеннолетних, и вводит в заблуждение потребителей относительно безвредности их продуктов и содержании в них никотина. Они поставили под угрозу здоровье многих ньюйоркцев, и мы не будем с этим мириться", - сообщается в официальном Twitter-аккаунте генпрокурора.
Как говорится в ее заявлении, реклама JUUL "способствует распространению эпидемии вейпинга среди молодых людей в штате Нью-Йорк", а также "вводит в заблуждение потребителей, так как не предупреждает о том, что их продукты содержат никотин, и представляет их в ложном свете как более безопасную альтернативу обычным сигаретам".
BREAKING: I filed a lawsuit against @JUULvapor.— NY AG James (@NewYorkStateAG) November 19, 2019
JUUL has allegedly engaged in deceptive marketing practices targeting minors and misled consumers about both the nicotine content and safety of its products.
They've put countless New Yorkers at risk & we won't stand for it. pic.twitter.com/szuU0M5e0n
Во вторник с подобным иском в отношении Juul обратились власти Калифорнии. Как заявил генеральный прокурор штата Ксавьер Бесерра, иск подан "в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении". По его словам, компания JUUL и индустрия электронных сигарет "вовлекает детей в сети вейпинга", и власти намерены привлекать к ответственности любые другие компании, которые таким образом провоцируют кризис в системе здравоохранения.
В настоящее время федеральная торговая комиссия США (FTC), управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и прокуроры нескольких штатов ведут расследование в отношении рекламной политики компании Juul Labs и состава смеси для курения. Федеральная прокуратура в Калифорнии также начала расследование уголовного дела в отношении этого производителя электронных сигарет, но информация о предмете расследования пока недоступна.
Juul - один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.
Власти США ищут пути борьбы с эпидемией легочных заболеваний, связанных с вейпингом. По последним данным, погибли 39 человек, более 2 тысяч получили повреждения легких. В подавляющем большинстве случаев речь шла об употреблении смесей с марихуаной или витаминами, однако электронные сигареты также на подозрении. Кроме того, употребление электронных сигарет стремительно растет среди подростков - по последним данным, до 28% старшеклассников используют эти сигареты.