Власти Нью-Йорка подали в суд на производителя электронных сигарет

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала в суд иск против американского производителя электронных сигарет и продуктов для вейпинга JUUL Labs за вводящую в заблуждение маркетинговую практику.

"Я подала иск против JUUL. Компания, предположительно, применяет обманчивую маркетинговую практику, направленную на несовершеннолетних, и вводит в заблуждение потребителей относительно безвредности их продуктов и содержании в них никотина. Они поставили под угрозу здоровье многих ньюйоркцев, и мы не будем с этим мириться", - сообщается в официальном Twitter-аккаунте генпрокурора.

Как говорится в ее заявлении, реклама JUUL "способствует распространению эпидемии вейпинга среди молодых людей в штате Нью-Йорк", а также "вводит в заблуждение потребителей, так как не предупреждает о том, что их продукты содержат никотин, и представляет их в ложном свете как более безопасную альтернативу обычным сигаретам".

BREAKING: I filed a lawsuit against @JUULvapor.



JUUL has allegedly engaged in deceptive marketing practices targeting minors and misled consumers about both the nicotine content and safety of its products.



They've put countless New Yorkers at risk & we won't stand for it. pic.twitter.com/szuU0M5e0n — NY AG James (@NewYorkStateAG) November 19, 2019

Во вторник с подобным иском в отношении Juul обратились власти Калифорнии. Как заявил генеральный прокурор штата Ксавьер Бесерра, иск подан "в связи с созданием условий для возникновения кризисной ситуации в здравоохранении". По его словам, компания JUUL и индустрия электронных сигарет "вовлекает детей в сети вейпинга", и власти намерены привлекать к ответственности любые другие компании, которые таким образом провоцируют кризис в системе здравоохранения.

В настоящее время федеральная торговая комиссия США (FTC), управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и прокуроры нескольких штатов ведут расследование в отношении рекламной политики компании Juul Labs и состава смеси для курения. Федеральная прокуратура в Калифорнии также начала расследование уголовного дела в отношении этого производителя электронных сигарет, но информация о предмете расследования пока недоступна.

Juul - один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе.