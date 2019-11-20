В ЕАО спасли провалившуюся под лед собаку, которую рядом ждал маленький пес

Операция по спасению провалившейся под лед собаки в Биробиджане

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Спасатели в Спасатели в Биробиджане спасли провалившуюся под лед на реке собаку, которую ждал ее товарищ-пес, сообщает ГУМЧС РФ по ЕАО.

Очевидцы сообщили спасателям, что на реке Бира собака провалилась в полынью и не может выбраться. Она была далеко от берега, и звонившие опасались к ней подбираться. Спасатели выехали на место, но, по данным МЧС, лед еще не окреп и был присыпан снегом, что осложняло его визуальный осмотр.

"Используя лестницу и доску, постепенно спасатель добрался до животного, которое оказалась достаточно большим и тяжелым - около 30 килограммов. Что интересно, рядом с ней находился маленький пес, который не проваливался под лед. Все время спасательной операции он был рядом, не мешая выполнять действия по спасению, а терпеливо ждал спасения друга", - рассказал замначальника поисково-спасательного подразделения ЕАО Алексей Поляков.

Вытащив собаку на берег, спасатели осмотрели ее на наличие травм и растерли замерзшие конечности. Придя в себя, пес убежал.