СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе

Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов, минометов, имеющих высокие поражающие свойства, и огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома по улице Кастальского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, по улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. Двое гражданских были ранены.