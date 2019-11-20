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РИА Новости

СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе

09:59 20.11.2019 (обновлено: 10:00 20.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание СК РФ в Москве
Здание СК РФ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание СК РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Обстрелы гражданского населения Донбасса со стороны украинских военных стали основанием для возбуждения еще трех уголовных дел, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Как пояснила Петренко, 31 октября военнослужащие ВС Украины обстреляли из противотанкового ракетного комплекса медицинский автомобиль с эмблемой красного креста. Машина ехала по дороге к селу Белая Каменка Тельмановского района ДНР. Находившиеся в автомобиле двое сотрудников медслужбы были ранены.
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Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов, минометов, имеющих высокие поражающие свойства, и огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома по улице Кастальского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, по улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. Двое гражданских были ранены.
"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - заявила Петренко.
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Светлана ПетренкоСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныСледственный комитет РФПроисшествия
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