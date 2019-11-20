СК завел три новых дела после обстрелов в Донбассе

Как пояснила Петренко, 31 октября военнослужащие ВС Украины обстреляли из противотанкового ракетного комплекса медицинский автомобиль с эмблемой красного креста. Машина ехала по дороге к селу Белая Каменка Тельмановского района ДНР. Находившиеся в автомобиле двое сотрудников медслужбы были ранены.
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Кроме того, 1 и 13 ноября украинские силовики обстреляли из гранатометов, минометов, имеющих высокие поражающие свойства, и огнестрельного оружия объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома по улице Кастальского в поселке шахты "Трудовская" Петровского района, по улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР. Двое гражданских были ранены.
"По указанным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - заявила Петренко.