Челябинский минздрав назвал идею об устройстве жизни медсестер интересной

"Поступок главврача креативный. Идея интересная. Мы, конечно, не относимся к этому серьезно. Но учитывая то, что график у медицинских медсестер очень напряженный, плотный, они постоянно на работе, надеемся, что это действительно будет способствовать в решении вопроса с их личной жизнью", - сказала собеседница агентства.