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РИА Новости

Челябинский минздрав назвал идею об устройстве жизни медсестер интересной

09:52 20.11.2019 (обновлено: 09:54 20.11.2019)
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© Depositphotos / Lenets_TatsianaМедсестра с мобильным телефоном
Медсестра с мобильным телефоном
© Depositphotos / Lenets_Tatsiana
Медсестра с мобильным телефоном. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Идея главврача детской поликлиники Челябинска Антона Рыжего, который предложил организовать встречу незамужних сотрудниц медучреждения с неженатыми мужчинами высшего военного авиационного училища штурманов, креативная и интересная, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Минздрава региона.
Как сообщается в соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной челябинскому поселку Шагол, главный врач челябинской детской поликлиники №8 Антон Рыжий написал письмо в челябинское высшее военное авиационное училище штурманов (располагается в поселке Шагол), которое размещено на странице сообщества. В письме главврач указывает, что в поликлинике работают 25 незамужних молодых дам, но, по его мнению, хорошими врачами и медсестрами являются "замужние дамы с благополучным семейным климатом". Рыжий предлагает провести совместное мероприятие с участием медсестер и неженатых мужчин училища.
"Поступок главврача креативный. Идея интересная. Мы, конечно, не относимся к этому серьезно. Но учитывая то, что график у медицинских медсестер очень напряженный, плотный, они постоянно на работе, надеемся, что это действительно будет способствовать в решении вопроса с их личной жизнью", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Минздрав области не порицает такую инициативу, надеясь, что все это послужит во благо сотрудниц.
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Министерство здравоохранения Челябинской областиЧелябинскОбщество
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