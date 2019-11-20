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РИА Новости

Инвестфорум "Россия зовет!" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

13:49 20.11.2019 (обновлено: 15:27 20.11.2019)
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Трансляция завершена
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" в рамках 11-го инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", который проходит на площадке Центра международной торговли с 20 по 22 ноября.
Сессию модерирует глава ВТБ Андрей Костин.
В мероприятии также участвуют председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, президент Eni Эмма Марчегалья, исполнительный директор совета директоров, президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи.
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ВТБ КапиталВТБВладимир ПутинИнвестиционный форум "Россия зовет!" в 2009 годуЭкономика
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