Инвестфорум "Россия зовет!" с участием Владимира Путина. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" в рамках 11-го инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!", который проходит на площадке Центра международной торговли с 20 по 22 ноября.
Сессию модерирует глава ВТБ Андрей Костин.
В мероприятии также участвуют председатель и главный исполнительный директор Moelis & Company Кен Моэлис, президент Eni Эмма Марчегалья, исполнительный директор совета директоров, президент Фонда Шелкового пути Ван Яньчжи.