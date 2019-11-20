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РИА Новости

В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул

09:19 20.11.2019 (обновлено: 11:54 20.11.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосетители на склоне горнолыжного курорта "Лисья Гора" в Московской области
Посетители на склоне горнолыжного курорта Лисья Гора в Московской области
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Длинные выходные — новогодние или майские — можно продлить на законных основаниях, присоединив к ним часть отпуска или отпуск целиком. Об этом "Российской газете" напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.
Согласно Трудовому кодексу, право на отпуск появляется у работника после шести месяцев непрерывной работы на одном месте (раньше полугода — по соглашению сторон). Затем отпуск можно взять в любое время — в соответствии с составленным графиком.
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Исходя из этого, отметили в Роструде, работник может уйти в отпуск в любой день, и 9 января — не исключение. Но следует заранее обозначить эти даты в графике отпусков или просто договориться с работодателем.
За две недели до начала отпуска работник должен быть о нем уведомлен — под подпись.
В 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
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РоссияРострудОбщество
Популярные комментарии
Вот на кой ляд отдых 8 января. Лучше бы на 31 декабря выспаться и подготовиться спокойно.
20 ноября, 09:27
iics-2008
9630017
У "нас" один универсальный способ- объесться и напиться до беспамятства.
20 ноября, 09:46
nnop300
5101217
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