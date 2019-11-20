Экологи обратились в надзорные органы по поводу моржей из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя - РИА Новости. Коалиция "Свободу косаткам и белухам" обратилась в государственные надзорные органы по поводу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Коалиция "Свободу косаткам и белухам" обратилась в государственные надзорные органы по поводу моржей, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье , сообщают экологи в Instagram

В марте сотрудник "китовой тюрьмы" в бухте Средняя, тренер морских млекопитающих Андрей Насонов подтвердил, что там, кроме белух и косаток, содержатся еще и моржи. Экологи коалиции "Свободу косатками и белухам" сообщали, что планируют выяснять судьбу моржей и обратятся к правоохранителям для решения вопроса об изъятии этих животных из "китовой тюрьмы" для выпуска. По их данным, отловщики держат шесть моржей. Прокуратура подала иск к Амурскому территориальному управлению Росрыболовства о признании незаконной выдачи разрешений на добычу морских млекопитающих - косаток, белух и моржей - четырем организациям: "Афалина", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий" и "Белый кит". Суд отказал в удовлетворении иска, прокуратура будет обжаловать решение.

"Члены нашей коалиции отправили ряд обращений в государственные надзорные органы о незаконности добычи и содержания моржат в бухте Средней. Мы также заручились поддержкой Совета по морским млекопитающих, эксперты которого согласились подготовить рекомендации по правильной подготовке и выпуску моржат в среду обитания", - сообщили экологи.

В 2018 году в "китовой тюрьме" в бухте Средняя в Приморье нашли 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров. Животных выловили незаконно и планировали продать в Китай. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К решению проблемы подключился президент РФ Владимир Путин - он поручил профильными министерствам вместе с учеными решить судьбу животных.