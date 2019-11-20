Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Вечером 18 ноября девочка ушла гулять и не вернулась. Обнаружить ее удалось сутки спустя — оказалось, что она провалилась в общественный туалет на территории местного Дома культуры.
У девочки переохлаждение, ее доставили в местную больницу.
С учетом обстоятельств обнаружения ребенка и из-за полученных им травм управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство.
Следователи намерены изучить условия жизни девочки и дать оценку действиям органов опеки и попечительства.