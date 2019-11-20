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РИА Новости

Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме

09:14 20.11.2019 (обновлено: 15:22 20.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
Вечером 18 ноября девочка ушла гулять и не вернулась. Обнаружить ее удалось сутки спустя — оказалось, что она провалилась в общественный туалет на территории местного Дома культуры.
У девочки переохлаждение, ее доставили в местную больницу.
С учетом обстоятельств обнаружения ребенка и из-за полученных им травм управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о покушении на убийство.
Следователи намерены изучить условия жизни девочки и дать оценку действиям органов опеки и попечительства.
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СУ СК РФ по Краснодарскому краюКубаньСледственный комитет РФКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Девочка нашлась, и это главное. Дай Бог быстрого восстановления и крепкого здоровья.
20 ноября, 09:43
lyuda.terenteva.55
9800001
Зачем строили Сириус, если наши цветы жизни замёрзнут в продуктах жизнедеятельности доисторических туалетов?
20 ноября, 11:07
Vbif Gjkn
12001010
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