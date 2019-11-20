Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей "Антонина Стародубова. Интервальное голодание может спровоцировать набор веса и проблемы с обменом веществ, заявила Агентству городских новостей " Москва " главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения

По словам врача, такой метод обычно описывают как эффективный и безопасный для похудения и даже как панацею от всех болезней.

Она отметила, что исследование по интервальному голоданию проводились с участием ограниченного числа людей, а большинство данных было получено в результате экспериментов на животных. Поэтому говорить о преимуществах и последствиях применения этого метода нельзя.

Пища, как пояснила диетолог, обеспечивает организм энергией и необходимыми веществами. А несбалансированное и неправильное питание может привести к развитию серьезных заболеваний.

"В условиях голода в нашем организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новым неблагоприятным условиям, в результате чего обмен веществ начинает замедляться, соответственно, снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей", — сказала Стародубова.

Она пояснила, что в результате рацион становится избыточным, а за этим следует "рикошетный набор массы тела".

Чтобы избежать подобных эффектов, диетолог рекомендовала не переедать, но и не пропускать приемы пищи: есть следует в одно и то же время не менее трех раз в день, возможны и два небольших перекуса.

"На ночь, за полтора-два часа до сна, можно выпить кефир или другой кисломолочный продукт", — добавила Стародубова.