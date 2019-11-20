Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T09:03+0300
https://ria.ru/20191120/1561146604.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156110/92/1561109233_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_05841428927464d8d3802a05be4783d1.jpg
РИА Новости

В РВИО удивились заявлению Эстонии об "аннексированных Россией территориях"

09:03 20.11.2019
30043
© Sputnik / Вадим АнцуповПосольство РФ в Таллине
Посольство РФ в Таллине
© Sputnik / Вадим Анцупов
Посольство РФ в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков в разговоре с RT назвал территориальные претензии Эстонии к России абсолютно беспочвенными.
"Какие тут могут быть вопросы? Эстонию в НАТО бы не взяли, если бы не было заключено договора с РФ. Альянс не принимает страны, которые имеют приграничные споры и проблемы".
Михаил Мягков
Эксперт напомнил, что в 1920 году в России шла гражданская война, и границы, о которых идет речь, фактически были навязаны.
Ранее спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас написал в фейсбуке, что Россия должна вернуть республике "аннексированные" пять процентов территории.
Здание посольства России в Эстонии
22 октября, 11:55
Американского журналиста удивило отношение к русским в Эстонии
Таким образом он прокомментировал заявление директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора. По словам дипломата, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Таллин отсылает к не имеющему юридической силы документу, предполагающему фактически территориальные претензии к Москве. Беляев выразил надежду, что эстонская сторона будет соблюдать свою часть обязательств по вопросу ратификации, в том числе отказ от "политических довесков".
86551265
Обсудить 25
Хенн ПыллуаасСергей БеляевРоссийское военно-историческое общество (РВИО)МИД РФЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А Эстонию Пётр Первый так вообще купил у шведов...
20 ноября, 09:22
Tatiana Solo
4060011
А почему шведы молчат? Россия аннексировала у них Финляндию.
20 ноября, 09:18
Геннадий Solo
10114000
Рекомендуем
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Столтенберг объяснил, почему военные расходы в НАТО выше, чем у России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд ООН потребовал от России ответить на украинский иск
Танкер для транспортировки сжиженного природного газа на терминале загрузки газового завода в Каррате, Австралия
В Австралии лопнул "газовый пузырь", и это лишь начало. Что грозит России
Пешеходный пункт пропуска Нарва-2 на эстонско-российской границе
В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии
Перед началом заседания Верховной Рады Украины, 13 ноября 2019
Голод в Ирландии и продажа земли на Украине: опасные параллели
Украинские корабли, задержанные за нарушение государственной границы России
Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Президент Украины Владимир Зеленский
В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху прокомментировал удары по иранским объектам в Сирии
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Вид на город Севастополь
Украина решила взыскать с России компенсацию за имущество в крымских портах
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о союзе с Россией
Посетители на склоне горнолыжного курорта Лисья Гора в Московской области
В Роструде рассказали о правилах продления новогодних каникул
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Истребитель F-15 ВВС Израиля
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
Лента новостейМолния