В РВИО удивились заявлению Эстонии об "аннексированных Россией территориях"

"Какие тут могут быть вопросы? Эстонию в НАТО бы не взяли, если бы не было заключено договора с РФ. Альянс не принимает страны, которые имеют приграничные споры и проблемы".

Эксперт напомнил, что в 1920 году в России шла гражданская война, и границы, о которых идет речь, фактически были навязаны.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева в интервью РИА Новости о недействительности Тартуского мирного договора. По словам дипломата, при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Таллин отсылает к не имеющему юридической силы документу, предполагающему фактически территориальные претензии к Москве. Беляев выразил надежду, что эстонская сторона будет соблюдать свою часть обязательств по вопросу ратификации, в том числе отказ от "политических довесков".