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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

08:56 20.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Нижнее Лозовое близ линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Восемнадцатого ноября силами противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое был обнаружен и сбит беспилотник ВСУ типа "Фантом" одного из подразделений 59 бригады ВСУ, выполняющий задачи по ведению воздушной разведки", - сказали в ведомстве.
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По данным ведомства, украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности.
"Призываем международных наблюдателей миссии (СММ) ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - добавили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
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