В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 20 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков в районе подконтрольного ЛНР населенного пункта Нижнее Лозовое близ линии соприкосновения в Донбассе , заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

"Восемнадцатого ноября силами противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Нижнее Лозовое был обнаружен и сбит беспилотник ВСУ типа "Фантом" одного из подразделений 59 бригады ВСУ, выполняющий задачи по ведению воздушной разведки", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, украинские силовики продолжают активно использовать беспилотные летательные аппараты на линии боевого соприкосновения, тем самым продолжая нарушать минские договоренности.