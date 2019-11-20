Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-20T08:45+0300
https://ria.ru/20191120/1561146278.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153361/27/1533612785_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_90af37a6a153a78addd711c0258e84f1.jpg
РИА Новости

В образовательных учреждениях выявили более 15 тысяч нарушений по питанию

08:45 20.11.2019
608
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОбед в школе
Обед в школе
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Обед в школе. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор за 9 месяцев этого года выявил более 15 тысяч нарушений санитарного законодательства в области организации питания в образовательных учреждениях, сообщается на сайте ведомства.
Как уточняет Роспотребнадзор, за 9 месяцев в РФ были проверены более 6 тысяч пищеблоков дошкольных организаций, более 7 тысяч пищеблоков общеобразовательных организаций, более 450 пищеблоков профессиональных образовательных организаций и более 70 пищеблоков образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ребенок ест пончик
27 октября, 09:51
Врач назвала главные ошибки в питании детей
"По результатам обследований выявлено более 15 тысяч нарушений санитарного законодательства в области организации питания... Результаты контрольно-надзорной деятельности за организацией питания в образовательных организациях публикуются на сайтах управлений Роспотребнадзора субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди наиболее частых нарушений: несоблюдение санитарных требований к качеству и безопасности продуктов и готовых блюд, условиям их хранения, транспортировке и реализации; несоблюдение нормативных требований к весу порций готовых блюд, их химическому составу и энергетической ценности, технологическим процессам их приготовления; нарушение режима мытья посуды; отсутствие у сотрудников пищеблока, допущенных к работе, необходимого перечня медицинских обследований.
Как сообщает ведомство, за нарушения к административной ответственности были привлечены более 6,5 тысячи должностных и юридических лиц, недоброкачественная и фальсифицированная продукция была снята с производства.
Здание Государственной Думы РФ
24 октября, 16:46
Госдума поддержала проект о горячем питании для учеников младших классов
310060
Обсудить 2
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Бланки ответов на пробном ЕГЭ
Рособрнадзор выступил против введения ЕГЭ для выпускников колледжей
Урок немецкого языка в школе
В Рособрнадзоре оценили ситуацию с изучением иностранных языков в школах
Российский флаг на школьной доске
В якутских школах будут ежедневно исполнять гимн России
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В Благовещенске Росгвардия будет охранять колледж, где произошла стрельба
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Эксперт рассказал, как российские вузы могут попасть в топ-100
Преподаватель разъясняет ученикам правила сдачи экзамена перед началом единого государственного экзамена по истории в Гимназии №1 Владивостока
Обязательный ЕГЭ по истории могут ввести в ряде регионов в 2022 году
Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев
В Рособрнадзоре объяснили существование мифов вокруг ЕГЭ
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков
Россия и Словакия подписали соглашение о взаимном признании образования
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Генпрокуратура проведет проверку после ЧП в Благовещенске
Председатель правительства РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время встречи с представителями правозащитного сообщества
Медведев рассказал о состоянии семейного законодательства в России
Оплата покупок в интернете
Роскачество рассказало, как избежать мошенничества при покупках в интернете
Президент РФ Владимир Путин
В России сохраняется позитивная экономическая динамика, заявил Путин
Задержание мужчины, напавшего на врача Фрица фон Вайцзеккер, в больнице в Берлине
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Казань
В Татарстане открылся центр опережающей профессиональной подготовки
Мексика. Город в штате Чьяпас
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн
03:30Исследование: большинство россиян испытывают муки выбора при покупках
03:28Эр-Рияд приветствует решение США восстановить санкции для объекта в Фордо
03:26Россия развернет новую космическую геодезическую систему в 2027-2029 годах
03:24Начальник УФСИН Москвы рассказал, как появляются слухи о VIP-камерах в СИЗО
03:22Моралес заявил, что хочет вернуться в Боливию и ждет гарантий безопасности
03:21В Госдуму внесут проект о работе в такси только с российскими правами
03:14Врачи советуют в холода пить чай с медом и не злоупотреблять глинтвейном
03:09В Госдуме предложили МЧС организовать пункты обогрева для бездомных
03:06Путин лично откроет платную трассу Москва - Петербург, рассказал Иванов
02:56На Камчатке Ключевской вулкан выбросил столб пепла на шесть километров
02:47Кабмин обсудит повышение эффективности пресечения картельных соглашений
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
Лента новостейМолния