В образовательных учреждениях выявили более 15 тысяч нарушений по питанию

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор за 9 месяцев этого года выявил более 15 тысяч нарушений санитарного законодательства в области организации питания в образовательных учреждениях, сообщается на сайте ведомства.

Как уточняет Роспотребнадзор, за 9 месяцев в РФ были проверены более 6 тысяч пищеблоков дошкольных организаций, более 7 тысяч пищеблоков общеобразовательных организаций, более 450 пищеблоков профессиональных образовательных организаций и более 70 пищеблоков образовательных организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

"По результатам обследований выявлено более 15 тысяч нарушений санитарного законодательства в области организации питания... Результаты контрольно-надзорной деятельности за организацией питания в образовательных организациях публикуются на сайтах управлений Роспотребнадзора субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди наиболее частых нарушений: несоблюдение санитарных требований к качеству и безопасности продуктов и готовых блюд, условиям их хранения, транспортировке и реализации; несоблюдение нормативных требований к весу порций готовых блюд, их химическому составу и энергетической ценности, технологическим процессам их приготовления; нарушение режима мытья посуды; отсутствие у сотрудников пищеблока, допущенных к работе, необходимого перечня медицинских обследований.