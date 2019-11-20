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РИА Новости

Роскачество рассказало, как избежать мошенничества при покупках в интернете

08:40 20.11.2019 (обновлено: 12:23 20.11.2019)
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© Fotolia / aspirant2Оплата покупок в интернете
Оплата покупок в интернете
© Fotolia / aspirant2
Оплата покупок в интернете. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Роскачество проверило интернет-агентства по продаже авиабилетов и рассказало, на что следует обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников при подобных покупках.
"Схожее доменное имя — первый признак возможного ресурса для фишинга. Это вид интернет-мошенничества, при котором злоумышленники создают максимально похожую копию известного сайта, тем самым вводя пользователей в заблуждение, и либо похищают их конфиденциальные данные, в том числе логин и пароль, либо продают несуществующие товары и услуги от лица известного магазина", — говорится в сообщении.
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Эксперты напомнили, что сайт любого интернет-магазина должен иметь уникальный адрес, фирменное название и дизайн, который не копирует какой-либо другой ресурс.
"Совершая покупки онлайн, важно всегда быть предельно внимательным и проверять адрес сайта в адресной строке. Ведь может оказаться, что знакомый интернет-магазин в привычном дизайне является на самом деле искусной копией, созданной злоумышленниками, желающими получить ваши деньги", — отметило Роскачество.
В пример организация привела наименования "0zon-travel.online", где вместо первой буквы "О" стоит цифра ноль, а также "kupibilet1.com", не имеющий отношения к ozon.travel и kupibilet.ru.
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РоскачествоРоссияТехнологииОбщество
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