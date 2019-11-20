В Тюменской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

По данным ведомства, вечером 19 ноября житель деревни Большой Остров готовил рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Во время переливания бензина из одной емкости в другую произошло возгорание паров воспламеняющейся жидкости, что привело к пожару в доме. В нём, помимо мужчины, находились сожительница и две её дочери. Взрослым удалось спастись из горящего дома, а девочки погибли, подчеркнули в СУСК.