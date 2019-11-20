В Тюменской области два ребенка погибли при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Ишимском районе Тюменской области, который возник во время изготовления их отчимом рабочей смеси для бензопилы, возбуждено уголовное дело, сообщает в среду региональное управления СК РФ.
По данным ведомства, вечером 19 ноября житель деревни Большой Остров готовил рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Во время переливания бензина из одной емкости в другую произошло возгорание паров воспламеняющейся жидкости, что привело к пожару в доме. В нём, помимо мужчины, находились сожительница и две её дочери. Взрослым удалось спастись из горящего дома, а девочки погибли, подчеркнули в СУСК.
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"По данному факту … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, сейчас мужчина, из-за которого произошел пожар, находится в больнице с ожогами. Как уточнили в областном главке МЧС, погибшие девочки были 2010 и 2016 годов рождения.