В Афганистане двое американских военных погибли при крушении вертолета

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Двое военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета в Афганистане в среду, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.
В заявлении отмечается, что точные причины крушения будут установлены после расследования, однако, согласно предварительному отчету, ничто не указывает на то, что крушение вертолета было вызвано "вражеским огнём".
Имена погибших не раскрываются до уведомления родственников.
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Телеканал Tolo News передает, что радикальное движение "Талибан" сделало заявление, в котором говорится, что американский вертолет Chinook в провинции Логар сбили их боевики.
В свою очередь глава уезда Чаркх (Charkh) провинции Логар Халилулла Камал сообщил телеканалу Ariana News, что вертолет разбился в горах.