Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Облачная погода с осадками днем и высоким атмосферным давлением ожидает москвичей в среду, ближе к вечеру в городе похолодает до минус трех градусов, ожидается гололедица, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что погода в среду будет меняться в течение дня.
"Большую часть дня будет преобладать облачная погода, местами в первой половине дня и в середине дня ожидаются небольшие моросящие осадки. А вот ближе к вечеру осадки прекратятся, и в облаках появится прояснение", - сказала Волосюк.
Она добавила, что перемены в погоде коснутся и температурного режима.
"Максимальная температура придется на первую половину дня и составит плюс 2-4 градуса в Москве, по области от нуля до плюс 5. А вот уже к концу дня в городе похолодает до минус одного - минус трех, в области от нуля до минус 5 градусов. И здесь у нас уже появится гололедица на дорогах", - отметила синоптик.
Метеоролог также добавила, что ветер будет юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и к вечеру составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.