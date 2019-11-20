Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

"Максимальная температура придется на первую половину дня и составит плюс 2-4 градуса в Москве, по области от нуля до плюс 5. А вот уже к концу дня в городе похолодает до минус одного - минус трех, в области от нуля до минус 5 градусов. И здесь у нас уже появится гололедица на дорогах", - отметила синоптик.