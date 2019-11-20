В Пензе устранили аварию, из-за которой машина провалилась в яму с кипятком

Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в среду устранили порыв на участке теплосетей в Энергетики в среду устранили порыв на участке теплосетей в Пензе , где в результате подмыва грунта в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.

По сведениям прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу "Т Плюс". По данным энергетиков, в результате порыва теплосетей в районе, где провалился автомобиль, в зону отключения теплоснабжения во вторник попали 67 многоквартирных домов и шесть социально значимых объектов.

"Специалисты тепловых сетей завершили ремонтные работы. Начинается подключение домов и соцобъектов. Сейчас магистраль заполняется теплоносителем", — сказала собеседница агентства.