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РИА Новости

В Пензе устранили аварию, из-за которой машина провалилась в яму с кипятком

08:15 20.11.2019 (обновлено: 10:47 20.11.2019)
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© Фото : МЧС по Пензенской областиАвтомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
© Фото : МЧС по Пензенской области
ПЕНЗА, 20 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в среду устранили порыв на участке теплосетей в Пензе, где в результате подмыва грунта в яму с кипятком провалился автомобиль с двумя мужчинами, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".
Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело.
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По сведениям прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу "Т Плюс". По данным энергетиков, в результате порыва теплосетей в районе, где провалился автомобиль, в зону отключения теплоснабжения во вторник попали 67 многоквартирных домов и шесть социально значимых объектов.
"Специалисты тепловых сетей завершили ремонтные работы. Начинается подключение домов и соцобъектов. Сейчас магистраль заполняется теплоносителем", — сказала собеседница агентства.
В настоящее время в Пензе шесть градусов мороза.
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