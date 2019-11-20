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РИА Новости

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3

08:08 20.11.2019 (обновлено: 08:26 20.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийМексика. Город в штате Чьяпас
Мексика. Город в штате Чьяпас
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Мексика. Город в штате Чьяпас. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов мексиканского штата Чьяпас, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 04.27 по времени UTC (07.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.
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В свою очередь национальная сейсмологическая служба Мексики отмечает, что магнитуда землетрясения составила 6,4.
Как сообщает издание Milenio, подземные толчки ощущались в прибрежных и высокогорных районах, на территории штата Чьяпас, в некоторых районах штата Табаско, а также на территории муниципалитета Сан-Маркос в Гватемале.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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ЧьяпасМексикаВ мире
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