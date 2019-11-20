У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано в 04.27 по времени UTC (07.27 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 110 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.