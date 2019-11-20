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РИА Новости

Топилин рассказал о концепции совершенствования жизнеустройства инвалидов

07:53 20.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 20 ноя – РИА Новости. Концепция совершенствования жизнеустройства инвалидов в России может быть готова в первом квартале 2020 года, заявил журналистам глава Минтруда РФ Максим Топилин.
"Это (концепция - ред.) будет касаться всех инвалидов, концепция совершенствования жизнеустройства, и в ней будет раздел, мы договорились с общественными организациями, что в этой концепции будет раздел, связанный с жизнеустройством и сопровождаемым проживанием для лиц с ментальными отклонениями, в том числе", - рассказал министр.
Топилин уточнил, что концепция может быть готова в начале следующего года. "Мы исходим из того, что все-таки где-то в начале следующего (года - ред.), в начале - это не в январе, в начале - это, в лучшем случае, в первом квартале, я думаю, что мы его все-таки осилим", - добавил он.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинРоссияОбщество
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