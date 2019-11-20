Топилин рассказал о концепции совершенствования жизнеустройства инвалидов

"Это (концепция - ред.) будет касаться всех инвалидов, концепция совершенствования жизнеустройства, и в ней будет раздел, мы договорились с общественными организациями, что в этой концепции будет раздел, связанный с жизнеустройством и сопровождаемым проживанием для лиц с ментальными отклонениями, в том числе", - рассказал министр.

Топилин уточнил, что концепция может быть готова в начале следующего года. "Мы исходим из того, что все-таки где-то в начале следующего (года - ред.), в начале - это не в январе, в начале - это, в лучшем случае, в первом квартале, я думаю, что мы его все-таки осилим", - добавил он.