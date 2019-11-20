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РИА Новости

Для Крыма разработают стратегию развития народной дипломатии

07:48 20.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Набережная Ялты . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Эксперты приступили к разработке стратегии развития народной дипломатии для Крыма, призванной донести правду о жизни российского региона до международной общественности, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"Мы приступили к разработке стратегии развития народной дипломатии Крыма, в рамках которой запланирован ряд международных проектов и визитов", - сказал РИА Новости Гемпель.
В частности, по его словам, одним из пунктов стратегии станут зарубежные визиты крымской делегацией, а также приезд в Крым делегаций из европейских стран.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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