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РИА Новости

В Кемерово на складе произошел пожар на площади 800 "квадратов"

07:42 20.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на площади 800 квадратных метров произошел на складе со строительными материалами в Кемерово, открытое горение удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Красноармейская загорелся склад со строительными материалами с последующим обрушением кровли. Открытое горение в здании размером 40 на 20 метров ликвидировано на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации пожара привлекались 77 человек и 22 единицы техники.
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