В Кемерово на складе произошел пожар на площади 800 "квадратов"

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на площади 800 квадратных метров произошел на складе со строительными материалами в Кемерово, открытое горение удалось ликвидировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Красноармейская загорелся склад со строительными материалами с последующим обрушением кровли. Открытое горение в здании размером 40 на 20 метров ликвидировано на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.