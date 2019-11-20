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РИА Новости

Западные инвесторы активизировали работу с Крымом

07:41 20.11.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Западные инвесторы за последний год активизировали работу с Крымом, перейдя от намерений к стадии реализации инвестиционных проектов, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.
"За последний год западные инвесторы активизировали работу с Крымом. Если раньше они только присматривались, то теперь настал черед реализации реальных инвестиционных проектов. Правда, пока это только представители малого и среднего бизнеса, заходящие на полуостров как напрямую, так и через аффилированные структуры", - сказал РИА Новости Гемпель.
Одним из примеров, по его словам, является открытие фермы по развитию овцеводства немецким бизнесменом на севере Крыма.
"Инвесторов в основном интересует сельское хозяйство и туристический сектор", - подчеркнул Гемпель.
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