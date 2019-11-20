СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Западные инвесторы за последний год активизировали работу с Западные инвесторы за последний год активизировали работу с Крымом , перейдя от намерений к стадии реализации инвестиционных проектов, сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель

"За последний год западные инвесторы активизировали работу с Крымом. Если раньше они только присматривались, то теперь настал черед реализации реальных инвестиционных проектов. Правда, пока это только представители малого и среднего бизнеса, заходящие на полуостров как напрямую, так и через аффилированные структуры", - сказал РИА Новости Гемпель.

Одним из примеров, по его словам, является открытие фермы по развитию овцеводства немецким бизнесменом на севере Крыма.

"Инвесторов в основном интересует сельское хозяйство и туристический сектор", - подчеркнул Гемпель.