В московском метро стали чаще досматривать пассажиров, сообщил Ликсутов

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава транспортного комплекса Москвы Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что в столичном метро в 2019 году стали чаще досматривать пассажиров.

"В 2019 году количество досмотренных в московском метро пассажиров выросло на 12,3%. Только в октябре на входе в метро дополнительный досмотр прошли около 16 миллионов пассажиров. Всего с начала года – порядка 140 миллионов", - сказал он.

Ликсутов пояснил, что досмотр на входе в метро проходят в той или иной форме абсолютно все пассажиры. Отдельным людям уделяется более пристальное внимание, например тем, на кого срабатывают технические устройства, или кто проходит с крупногабаритным багажом.