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РИА Новости

В московском метро стали чаще досматривать пассажиров, сообщил Ликсутов

07:38 20.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов
Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов сообщил РИА Новости, что в столичном метро в 2019 году стали чаще досматривать пассажиров.
"В 2019 году количество досмотренных в московском метро пассажиров выросло на 12,3%. Только в октябре на входе в метро дополнительный досмотр прошли около 16 миллионов пассажиров. Всего с начала года – порядка 140 миллионов", - сказал он.
Ликсутов пояснил, что досмотр на входе в метро проходят в той или иной форме абсолютно все пассажиры. Отдельным людям уделяется более пристальное внимание, например тем, на кого срабатывают технические устройства, или кто проходит с крупногабаритным багажом.
"С начала года сотрудники службы безопасности проверили в досмотровых зонах более 66,5 миллиона единиц багажа и выявили свыше 300 тысяч потенциально опасных предметов у наших пассажиров. Просим москвичей с пониманием относиться к подобным мероприятиям. Проверка багажа с помощью рентгеновских установок занимает короткое время, однако помогает выявить запрещенные к провозу предметы и всесторонне защитить пассажиров метро", - отметил Ликсутов.
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