В московском метро пройдет аукцион по продаже старых указателей

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Московский метрополитен снова выставит на аукцион старые указатели, торги пройдут 28 ноября, сообщил РИА Новости заммэра столицы по транспорту Максим Ликсутов

"В прошлый аукцион все места для участия были забронированы всего за несколько часов, а сами торги продлились полтора часа – за это время мы распродали все лоты. В этот раз выставим на продажу 30 лайтбоксов. Мероприятие пройдет 28 ноября на закрытой станции метро "Деловой центр", - сказал он.

По его словам, среди лотов – 24 двусторонних световых короба и шесть односторонних. Большинство из них – указатели с центральных станций: "Тверской", "Арбатской", "Киевской", "Охотного Ряда", "Площади Революции", "Тургеневской", "Чистых прудов" и "Курской".

Ликсутов также рассказал, что на аукцион выставят световые короба, которые прослужили более 20 лет. Среди них лайтбоксы с надписями "Выход в город", "Нет прохода", "К поездам", "Нет входа", а также направляющие и разводящие указатели с перечнем станций и названием улиц.

"В торгах смогут принять участие первые 100 зарегистрированных человек. О старте регистрации на аукцион, а также времени проведения сообщим дополнительно", - сказал Ликсутов.

В конце августа Московский метрополитен уже проводил аукцион по продаже световых коробов. Тогда на торги были выставлены более 30 указателей, которые были проданы на общую сумму более 700 тысяч рублей.