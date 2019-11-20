На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк

В спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища участвовали оперативники управления областного уголовного розыска и бойцы Росгвардии. С поличным задержаны одиннадцать жителей Калачевского и близлежащих районов.

© ГУ МВД России по Волгоградской области Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ © ГУ МВД России по Волгоградской области Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ

Предполагаемым организатором группы оказался работник областного отделения НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на вылов для научных целей, добывали запрещенные биоресурсы круглый год, после чего продавали их оптовыми партиями, отметила Ирина Волк. При этом они вносили в акты ложные данные о периодах и объемах улова, добавила она.

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов. Один из них занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.