На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
В спецоперации в акватории Цимлянского водохранилища участвовали оперативники управления областного уголовного розыска и бойцы Росгвардии. С поличным задержаны одиннадцать жителей Калачевского и близлежащих районов.
© ГУ МВД России по Волгоградской областиЗадержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
Задержание браконьеров, действовавших под прикрытием разрешительных документов профильного НИИ
Предполагаемым организатором группы оказался работник областного отделения НИИ озерного и речного рыбного хозяйства. Злоумышленники, используя разрешение на вылов для научных целей, добывали запрещенные биоресурсы круглый год, после чего продавали их оптовыми партиями, отметила Ирина Волк. При этом они вносили в акты ложные данные о периодах и объемах улова, добавила она.
Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов. Один из них занесен в Красную книгу России. Предварительный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело, все задержанные находятся под подпиской о невыезде.